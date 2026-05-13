Odyssée contemporaine à Ongles, avec Mathias Poisson, Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles, MHeMO, Ongles

Odyssée contemporaine à Ongles, avec Mathias Poisson Samedi 23 mai, 18h00 Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles, MHeMO Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Pour cette 3e année de collaboration avec plusieurs structures patrimoniales du Luberon, à proximité de la Montagne de Lure, le Frac Sud propose une constellation d’œuvres issues de sa collection et d’artistes locaux invités. Sous la forme d’un parcours, l’exposition Odyssée contemporaine 3 prend racine sur terre pour mieux nous faire voyager jusqu’au ciel, explorant l’invisible, tentant de cartographier l’infini.

Découvrez les oeuvres de Mathias Poisson, Karine Rougier et Clément Verger, qui s’intègrent à l’exposition permanente de la Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles retraçant le douloureux exil de 25 familles de harki en 1962.

Nous mettrons à l’honneur le travail de Mathias Poisson, dans l’espace qui lui est dédié au dernier étage de notre musée : l’artiste nous expliquera comment ses recherches théoriques et artistiques s’articulent autour des pratiques de promenades urbaines ou rurales. Nous questionnerons ensemble les modes de représentation de la promenade autant par l’écriture que par l’image.

Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles, MHeMO 3 rue du château 04230 Ongles Ongles 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492740437 https://www.mhemo.org La Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles accueille l’exposition permanente « Il arrivent demain… » retraçant l’arrivée, à Ongles, de 25 familles de harkis venues de Palestro en 1962, grâce au lieutenant Yvan Durand. Parking à proximité.

Pour cette 3e année de collaboration avec plusieurs structures patrimoniales du Luberon, à proximité de la Montagne de Lure, le _Frac Sud_ propose une constellation d’œuvres issues de sa collection …

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