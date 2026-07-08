Odyssée Deux et demi Théâtre L’Odyssée Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Odyssée Deux et demi

Théâtre L’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 20:00:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Après deux spectacles thématiques (Alex Vizorek est une oeuvre d’Art et Ad Vitam) à la mise en scène ambitieuse taillée pour les grandes salles, l’humoriste belge a décidé de partir une année en tournée avec seulement un pied de micro.

Cette fois, il se laisse la liberté d’improviser, de parler de l’air du temps, de faire plus d’introspection, tout cela dans le cadre intime de plus petits lieux.

En mode stand up , à l’américaine, juste lui, une lumière et vous, pour aborder des thèmes allant de Spinoza aux problèmes d’érection d’un quarantenaire en passant par l’optimisation de la foi et la nostalgie de ses grand-mères.

Le tout évidemment avec pour unique but de vous faire rire, et si par malheur ça vous fait réfléchir… ce n’est pas un drame non plus ! .

Théâtre L’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Odyssée Deux et demi

L’événement Odyssée Deux et demi Périgueux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Communal de Périgueux