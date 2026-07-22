Odyssée Rabbit Hole Le Théâtre Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Odyssée Rabbit Hole

Le Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-11 20:00:00

fin : 2027-05-11 21:15:00

Date(s) :

2027-05-11

Imaginons que, le temps de lire ces quelques mots, nous nous protégions de toute autre sollicitation extérieure. Imaginons que l’espace de la représentation théâtrale soit devenu l’un des derniers remparts où nous pouvons encore nous retrouver ensemble, sans interface venant se glisser dans l’interstice. Imaginons que le besoin de sanctuaires vides d’écrans, de zones dénumérisées , devienne une nécessité sociétale.

C’est dans cet espace entre rêve et réalité que se situe Rabbit Hole, une création théâtrale à destination d’un public adolescent, mais pas uniquement, qui se décline en deux volets un spectacle en salle et en frontal ainsi qu’une expérience numérique, sous la forme d’une installation en réalité augmentée.

Par INVIVO Julien Dubuc

Dès 12 ans

1h15 .

Le Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Odyssée Rabbit Hole

L’événement Odyssée Rabbit Hole Périgueux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Communal de Périgueux