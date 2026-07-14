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Odyssée SOLUMEN Le sans réserve Périgueux

jeudi 24 septembre 2026 · Le sans réserve · Périgueux

Odyssée SOLUMEN Le sans réserve Périgueux

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Le sans réserve
Adresse
192 Route d'Angoulême
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Odyssée SOLUMEN

Le sans réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Ce solo de danse en lien avec le spectacle Les Yeux Fermés. Il s’inspire de l’univers de l’Outrenoir de Pierre Soulages, où le noir devient matière vivante et révélatrice. Le corps du danseur, à la fois toile et pinceau, traduit la richesse de la lumière dans l’obscurité par une danse intuitive, mêlant lenteur et intensité, silence et vibration. SoLumen invite à ressentir au-delà du visible et à explorer l’invisible qui émerge lorsque les yeux se ferment.

En coréalisation avec le Sans Réserve.

Danse hip-hop,
Dès 6 ans,

0h20
Gratuit

Plus d’infos sur le site du Sans Réserve   .

Le sans réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71 

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English : Odyssée SOLUMEN

L’événement Odyssée SOLUMEN Périgueux a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Communal de Périgueux

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