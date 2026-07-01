Œuvre émaillée de Guillaume Bottazzi, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi, Gournay-sur-Marne

Informations pratiques

Œuvre émaillée de Guillaume Bottazzi Samedi 19 septembre, 08h00 Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi Seine-Saint-Denis

Visite libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ce tableau de Guillaume Bottazzi a été créé en 2020. Il est composé d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté.

Cette commande in situ implique une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent.

Cette création crée un espace poétique, enchanteur, qui évolue selon notre imaginaire.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi 93460 Gournay-sur-Marne Gournay-sur-Marne 93460 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}]

Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi, ADAGP Paris