O’Fest Métabief

O’Fest

Station de Métabief Métabief Doubs

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-21

Organisé par O’sport et la Station de Métabief Montagne du Jura.

Le programme est enfin là !

Voici ce qui vous attend pour la toute première édition de l’Outd’Or Festival

Du sport, des beaux paysages, des films sportifs, des rencontres

buvette et restauration sur place

On a vraiment hâte de vous retrouver pour cette première édition qui s’annonce incroyable.

Et vous, quelle activité vous chauffe le plus ? .

Station de Métabief Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : O’Fest

