O’Fest Métabief mercredi 18 mars 2026.
Station de Métabief Métabief Doubs
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-21
2026-03-18
Organisé par O’sport et la Station de Métabief Montagne du Jura.
Le programme est enfin là !
Voici ce qui vous attend pour la toute première édition de l’Outd’Or Festival
Du sport, des beaux paysages, des films sportifs, des rencontres
buvette et restauration sur place
On a vraiment hâte de vous retrouver pour cette première édition qui s’annonce incroyable.
Et vous, quelle activité vous chauffe le plus ? .
Station de Métabief Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
