Les Premiers Sapins

O’France Découverte de la course d’orientation

Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:30:00

fin : 2026-08-01 13:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-01

Du 25 juillet au 1er août, Balise 25 organise les O’Frances aux Portes du Haut-Doubs. Cette compétition de course d’orientation rassemble des coureurs venus de toute la France et de l’international pour une semaine sportive, conviviale et familiale.

En parallèle, un accueil loisirs permet aux habitants et visiteurs de découvrir ce sport avec 3 parcours faciles spécialement conçus pour les familles et les novices. Accessible à tous, cette activité permet de s’initier à la course d’orientation à son rythme, avec des parcours d’au moins 30 minutes pour les plus rapides.

Buvette et restauration sur place. .

Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : O’France Découverte de la course d’orientation

L’événement O’France Découverte de la course d’orientation Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-05-06 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS