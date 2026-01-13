Oh la vache ! Visite d’une exploitation fromagère familiale Avril-sur-Loire

Oh la vache ! Visite d’une exploitation fromagère familiale

Derrière la fromagerie de Nadège se cache un cheptel de 45 vaches laitières de race montbéliarde qu’elle vous propose de découvrir.

En effet, vous consommez des produits laitiers chaque jour mais connaissez-vous leur secret de fabrication ? Que veut dire UHT sur une brique de lait ? Cette visite pédagogique sera l’occasion de vous reconnecter avec le monde rural.

A l’issue de la visite, dégustation de lait cru et de fromages de vaches.

La ferme est labellisée Bienvenue à la Ferme et La Belle Nièvre .

Réservation obligatoire

En dehors des visites, possibilité d’acheter à la ferme des fromages de vache et de chèvre, du beurre, des yaourts, de la crème fraîche, du fromage blanc, du lait et du lait cru. Vente également de Comté et de Morbier en provenance du Jura (Fruitière Andelot en Montagne).

Boutique ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 11h30 et de 15h00 à 19h00 (18h30 en hiver), le dimanche et jours fériés de 9h00 à 12h00. .

Les Feuillets Avril-sur-Loire 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr

