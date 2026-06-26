Oiseaux des parcs et jardins Jardin des Mille Pas Rennes
Oiseaux des parcs et jardins Jardin des Mille Pas Rennes mardi 28 juillet 2026.
Oiseaux des parcs et jardins Jardin des Mille Pas Rennes Mardi 28 juillet, 16h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Dans le cadre de Cet été à Rennes, le Jardin des Mille Pas vous invite à la découverte des différentes espèces d’oiseaux les plus communes qui peuplent nos parcs et jardins.
Dans le cadre de Cet été à Rennes, le Jardin des Mille Pas vous invite à la découverte des différentes espèces d’oiseaux les plus communes qui peuplent nos parcs et jardins. A l’issue de cette animation vous serez capable de nommer quelques-uns de nos amis à plumes et peut-être même, de reconnaître leur chants.
Infos pratiques :
Lieu : Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, RENNES
Horaires : 16h30-19h
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-28T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-28T19:00:00.000+02:00
1
Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Des voix ! Des corps ! La Troupe du Poulpe rencontre la troupe citoyenne Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes 26 juin 2026
- Des voix ! Des corps ! La Troupe du Poulpe rencontre la troupe citoyenne, Ancienne prison Jacques-Cartier, Rennes 26 juin 2026
- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Ecole Champion de Cicé Rennes 26 juin 2026
- Brik-ha-Brak Jardin du Hangar – Vilaine Pousse Rennes 26 juin 2026
- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Ecole Champion de Cicé Rennes 26 juin 2026