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Oiseaux des parcs et jardins, Jardin des Mille Pas, Rennes

mardi 28 juillet 2026 · Jardin des Mille Pas · Rennes

Oiseaux des parcs et jardins, Jardin des Mille Pas, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Jardin des Mille Pas
Adresse
Chemin Robert de Boron, Rennes
Ville
35920 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit, sur inscription

Oiseaux des parcs et jardins Mardi 28 juillet, 16h30 Jardin des Mille Pas Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T16:30:00+02:00 – 2026-07-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T16:30:00+02:00 – 2026-07-28T19:00:00+02:00

Dans le cadre de Cet été à Rennes, le Jardin des Mille Pas vous invite à la découverte des différentes espèces d’oiseaux les plus communes qui peuplent nos parcs et jardins. A l’issue de cette animation vous serez capable de nommer quelques-uns de nos amis à plumes et peut-être même, de reconnaître leur chants.

Infos pratiques :
Lieu : Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, RENNES
Horaires : 16h30-19h
Gratuit sur inscription

Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Rennes 35920 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
Dans le cadre de Cet été à Rennes, le Jardin des Mille Pas vous invite à la découverte des différentes espèces d’oiseaux les plus communes qui peuplent nos parcs et jardins.

Romain Thomas

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