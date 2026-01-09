Oiseaux du début d’été à l’étang du Pasquier

Le Pasquier Jura

Début : 2026-05-25 08:30:00

fin : 2026-05-25 12:30:00

2026-05-25

À la recherche des rousserolles et des derniers arrivants estivaux autour de l’étang du Pasquier.

RDV à 8 h 30 devant la mairie de Le Pasquier. Retour prévu à 12 h 30. Inscription auprès de Thierry Petit au 06 81 82 45 61 (attention, places limitées). .

Le Pasquier 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 82 45 61

