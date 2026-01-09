Oiseaux migrateurs à l’étang du Pasquier Le Pasquier

Oiseaux migrateurs à l’étang du Pasquier

Début : 2026-08-30 08:30:00

fin : 2026-08-30 12:30:00

À la fin de l’été, c’est le moment de rechercher des balbuzards migrateurs, les rolliers d’Europe et autres imicoles.

RDV à 8 h 30 devant la mairie de Le Pasquier. Retour prévu à 12 h 30. Inscription auprès de Thierry Petit au 06 81 82 45 61 (attention, places limitées). .

Le Pasquier 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 82 45 61

