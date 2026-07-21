Oktoberfest 2026 Salle E.V.A. Blanzy

Informations pratiques

Blanzy

Oktoberfest 2026

Salle E.V.A. 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Soirée fête de la bière typiquement bavaroise avec la présence de nos amis allemands de la ville jumelle d’Hettenleidelheim.

Tenue traditionnelle (dirndl, lederhosen) appréciée une tenue complète donne droit à une boisson gratuite.

Ouverture des portes de 19h à 19h45.

Animation DJ Sam Event et 1re partie Cie Carnaval et HBF de Blanzy, ainsi que de nombreuses animations.

Possibilité de déguster les saucisses bavaroises d’un boucher allemand, bretzels, bières, planches apéritives.

Un véritable pont entre les cultures. .

Salle E.V.A. 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 39 61 28 comitedejumelage71450@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Oktoberfest 2026

L’événement Oktoberfest 2026 Blanzy a été mis à jour le 2026-08-14 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II