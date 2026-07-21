Oktoberfest 2026 Salle E.V.A. Blanzy
samedi 10 octobre 2026 · Salle E.V.A. · Blanzy
Informations pratiques
Blanzy
Oktoberfest 2026
Salle E.V.A. 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Soirée fête de la bière typiquement bavaroise avec la présence de nos amis allemands de la ville jumelle d’Hettenleidelheim.
Tenue traditionnelle (dirndl, lederhosen) appréciée une tenue complète donne droit à une boisson gratuite.
Ouverture des portes de 19h à 19h45.
Animation DJ Sam Event et 1re partie Cie Carnaval et HBF de Blanzy, ainsi que de nombreuses animations.
Possibilité de déguster les saucisses bavaroises d’un boucher allemand, bretzels, bières, planches apéritives.
Un véritable pont entre les cultures. .
Salle E.V.A. 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 39 61 28 comitedejumelage71450@gmail.com
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English : Oktoberfest 2026
L’événement Oktoberfest 2026 Blanzy a été mis à jour le 2026-08-14 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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