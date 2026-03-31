Oktoberfest Artzenheim
samedi 10 octobre 2026 · Artzenheim
Informations pratiques
Artzenheim
Oktoberfest
8 rue des violettes Artzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Ambiance fête bavaroise assurée avec également le repas typiquement bavarois.
Ambiance fête bavaroise assurée avec également le repas typiquement bavarois avec dessert, café et softs compris. .
8 rue des violettes Artzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 68 45 67
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English :
The Bavarian party atmosphere is guaranteed, with a typical Bavarian meal.
L’événement Oktoberfest Artzenheim a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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