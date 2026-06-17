Oktoberfest Les Angenoises Bonchamp-lès-Laval

Bonchamp-lès-Laval

Oktoberfest

Les Angenoises 55 Rue du Maine Bonchamp-lès-Laval Mayenne

Tarif : 27 – 27 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-04 03:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez vivre une soirée dans l’esprit de la fête allemande. Soirée repas, puis soirée dansante le tout dans une ambiance bavaroise et l’excellente Banda Suzanne.

Dès 19h30, soirée repas avec au choix poulet grenaille ou choucroute, suivi d’un dessert accompagné d’une boisson au choix.

Repas animé par la Banda Suzanne avec musique bavaroise, jeux et ambiance typique bavaroise.

Un DJ prolongera la soirée jusqu’à…

Venez en groupe et réservez sur Hello Asso pour composer vos tables. .

Les Angenoises 55 Rue du Maine Bonchamp-lès-Laval 53960 Mayenne Pays de la Loire +33 6 22 67 59 36 Cdj53960@gmail.com

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English :

Come experience an evening in the spirit of a German festival. Start with dinner, followed by a dance party—all in a Bavarian atmosphere with the excellent Banda Suzanne.

L’événement Oktoberfest Bonchamp-lès-Laval a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT53