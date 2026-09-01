UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douarnenez

Oktoberfest V and B Douarnenez Douarnenez

samedi 26 septembre 2026 · V and B Douarnenez · Douarnenez

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
V and B Douarnenez
Adresse
1 impasse de Penn Ar Creac'h
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Oktoberfest

V and B Douarnenez 1 impasse de Penn Ar Creac’h Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Avec DJ Miss Blue.   .

V and B Douarnenez 1 impasse de Penn Ar Creac’h Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 11 51 42 

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English :

L’événement Oktoberfest Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-01 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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