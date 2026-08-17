Oktoberfest Rumersheim-le-Haut
samedi 10 octobre 2026 · Rumersheim-le-Haut
Informations pratiques
Rumersheim-le-Haut
Oktoberfest
Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Fête animée par l’orchestre Obenheimer Express Band, ambiance garantie dans un décor bavarois !
Repas possible sur réservation. Au menu assiette de charcuterie, kassler, gratin dauphinois, crudités, dessert et café. Pour les enfants viennoises, gratin dauphinois et dessert.
Bière artisanale de la Brasserie Just’Une .
Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 45 75 42
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English :
L’événement Oktoberfest Rumersheim-le-Haut a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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