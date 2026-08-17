Informations pratiques

Rumersheim-le-Haut

Oktoberfest

Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Fête animée par l’orchestre Obenheimer Express Band, ambiance garantie dans un décor bavarois !

Repas possible sur réservation. Au menu assiette de charcuterie, kassler, gratin dauphinois, crudités, dessert et café. Pour les enfants viennoises, gratin dauphinois et dessert.

Bière artisanale de la Brasserie Just’Une .

Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 45 75 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Oktoberfest Rumersheim-le-Haut a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach