OKTOPUS KAFE à la Chapelle Ste Hélène Rue Anatole France Douarnenez

Douarnenez

OKTOPUS KAFE à la Chapelle Ste Hélène

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dans un style qu’ils ont appelé Gwerz à l’encre de seiche , les membres de ce quartet chantent les pépites du riche répertoire populaire de la Bigoudénie, celle d’Hélias, fouettée par les embruns et ouverte sur le monde.

C’est une musique qui s’écoute plus qu’elle ne se danse, avec des textes bilingues, Breton-Français, une belle part à l’impro qu’elle soit jazz ou modale. Le Tango n’est souvent pas loin.

Des morceaux plus profonds parfois ouvrent des espaces plus vastes quand d’autres rappellent les luttes sardinières et le rythme intense des sertisseuses.

Ifig FLATRES chant

Jean LE FLOC’H accordéon

Alain LEON guitare

Pierrick TARDIVEL contrebasse .

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55

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English :

L’événement OKTOPUS KAFE à la Chapelle Ste Hélène Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DE DOUARNENEZ