OKTOPUS KAFE à la Chapelle Ste Hélène Rue Anatole France Douarnenez
OKTOPUS KAFE à la Chapelle Ste Hélène Rue Anatole France Douarnenez samedi 18 juillet 2026.
Douarnenez
OKTOPUS KAFE à la Chapelle Ste Hélène
Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dans un style qu’ils ont appelé Gwerz à l’encre de seiche , les membres de ce quartet chantent les pépites du riche répertoire populaire de la Bigoudénie, celle d’Hélias, fouettée par les embruns et ouverte sur le monde.
C’est une musique qui s’écoute plus qu’elle ne se danse, avec des textes bilingues, Breton-Français, une belle part à l’impro qu’elle soit jazz ou modale. Le Tango n’est souvent pas loin.
Des morceaux plus profonds parfois ouvrent des espaces plus vastes quand d’autres rappellent les luttes sardinières et le rythme intense des sertisseuses.
Ifig FLATRES chant
Jean LE FLOC’H accordéon
Alain LEON guitare
Pierrick TARDIVEL contrebasse .
Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55
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English :
L’événement OKTOPUS KAFE à la Chapelle Ste Hélène Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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