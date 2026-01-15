Olga Amelchenko Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Marquant un tournant décisif dans son parcours artistique, cet album incarne la profondeur émotionnelle des luttes personnelles ainsi que la complexité nuancée d’une vie entre plusieurs mondes. Née et élevée en Russie, forgée par des années passées en Allemagne, et aujourd’hui pleinement immergée dans la scène jazz vibrante de Paris, Olga canalise son riche héritage culturel et ses expériences de vie dans un récit sonore qui parle à la fois de résilience et d’introspection.

« Entre le cri et le silence, le sax alto d’Olga Amelchenko se fraye un chemin. Un quatrième album porté par un quintet habile à parfaire ce jeu d’équilibriste. » Télérama

Olga Amelchenko : saxophone, compositions

Enzo Carniel : piano

Etienne Renard : contrebasse

Jesus Vega : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Nouvel album — « Howling Silence » est le puissant nouvel album de la saxophoniste Olga Amelchenko, née en Russie et basée à Paris.

Le vendredi 06 mars 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 06 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



