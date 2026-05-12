Olivia et William Concerts Mouton Noir 2026 Le Mouton Noir Vergt
Olivia et William Concerts Mouton Noir 2026 Le Mouton Noir Vergt lundi 10 août 2026.
Vergt
Olivia et William Concerts Mouton Noir 2026
Le Mouton Noir 1 Place de la Halle Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 19:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Olivia et William (reprise guitare/voix)
Restauration Brasero
Animation sous la Halle
Concert/ Buvette Le Mouton Noir
Réservation si souhaitée au 09.79.07.25.10
Olivia et William (reprise guitare/voix)
Restauration Brasero
Animation sous la Halle
Concert/ Buvette Le Mouton Noir
Réservation si souhaitée au 09.79.07.25.10 .
Le Mouton Noir 1 Place de la Halle Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 79 07 25 10
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English :
Olivia and William (guitar/vocals cover)
Brasero catering
Entertainment under the Hall
Concert/ Bar Le Mouton Noir
Reservations on 09.79.07.25.10
L’événement Olivia et William Concerts Mouton Noir 2026 Vergt a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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