Olivia et William Concerts Mouton Noir 2026 Le Mouton Noir Vergt

Vergt

Olivia et William Concerts Mouton Noir 2026

Le Mouton Noir 1 Place de la Halle Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 19:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Olivia et William (reprise guitare/voix)

Restauration Brasero

Animation sous la Halle

Concert/ Buvette Le Mouton Noir

Réservation si souhaitée au 09.79.07.25.10

Olivia et William (reprise guitare/voix)

Restauration Brasero

Animation sous la Halle

Concert/ Buvette Le Mouton Noir

Réservation si souhaitée au 09.79.07.25.10 .

Le Mouton Noir 1 Place de la Halle Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 79 07 25 10

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English :

Olivia and William (guitar/vocals cover)

Brasero catering

Entertainment under the Hall

Concert/ Bar Le Mouton Noir

Reservations on 09.79.07.25.10

L’événement Olivia et William Concerts Mouton Noir 2026 Vergt a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux