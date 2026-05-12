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Olivia et William Concerts Mouton Noir 2026 Le Mouton Noir Vergt

Olivia et William Concerts Mouton Noir 2026 Le Mouton Noir Vergt

Olivia et William Concerts Mouton Noir 2026 Le Mouton Noir Vergt lundi 10 août 2026.

Lieu : Le Mouton Noir

Adresse : 1 Place de la Halle

Ville : 24380 Vergt

Département : Dordogne

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Vergt

Olivia et William Concerts Mouton Noir 2026

Le Mouton Noir 1 Place de la Halle Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 19:00:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Olivia et William (reprise guitare/voix)
Restauration Brasero
Animation sous la Halle

Concert/ Buvette Le Mouton Noir
Réservation si souhaitée au 09.79.07.25.10
Olivia et William (reprise guitare/voix)
Restauration Brasero
Animation sous la Halle

Concert/ Buvette Le Mouton Noir
Réservation si souhaitée au 09.79.07.25.10   .

Le Mouton Noir 1 Place de la Halle Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 79 07 25 10 

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English :

Olivia and William (guitar/vocals cover)
Brasero catering
Entertainment under the Hall

Concert/ Bar Le Mouton Noir
Reservations on 09.79.07.25.10

L’événement Olivia et William Concerts Mouton Noir 2026 Vergt a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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