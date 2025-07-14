Olivia Grandville – Le Cabaret Discrépant POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

Olivia Grandville – Le Cabaret Discrépant 10 et 11 février 2026 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

6€ > 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-10T20:30:00 – 2026-02-10T21:40:00

Fin : 2026-02-11T20:30:00 – 2026-02-11T21:40:00

Avec son Cabaret Discrépant, qu’elle réactive quinze ans après sa création, Olivia Grandville, nous fait découvrir une page méconnue de l’histoire de la danse. Cinq interprètes l’accompagnent, dans une forme de conférence échevelée, où l’on discute du lettrisme, courant créé en 1945 par Isidore Isou, cherchant à dynamiter les formes traditionnelles de l’art. Elle réactive ainsi dix-neuf courts scénarios de danse, rédigés par Maurice Lemaître, ardemment critiques sur l’esthétique du ballet. Sans jamais se départir de son sérieux un peu emprunté, ce groupe engagé fait danser lèvres, bave, et perruque. La chorégraphe fait percevoir le caractère aussi potache que subversif de ce mouvement, les préoccupations datées, qui se révèlent finalement toutes d’actualité. Car, tout en riant de ces bouffonneries, nous nous interrogeons sur les formes qui fondent nos habitudes spectatrices et nos désirs esthétiques. C’est donc par un humour fin qu’on nous amène à aiguiser notre regard.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?id_spectacle=40002310&lng=1 »}]

©Yves Godin