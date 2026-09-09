Informations pratiques

Troyes

Olivia Moore

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 21 – 21 – 21 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 21:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Forte du succès de ses deux précédents spectacles Mère Indigne et Egoïste Olivia Moore affirme à présent Oui, je sais , un stand up cérébral et très drôle sur nos (ses) vulnérabilités.

Pour écrire ce spectacle je me suis demandé de quoi je parlerais sur scène si je n’en avais plus honte ? Je l’ai fait, figurez-vous que c’est à la fois hilarant et libérateur. Tellement que vous risquez d’avoir envie de faire pareil à la sortie .



La presse en parle

Une humoriste au talent chic et choc. Pour le spectacle Mère Indigne Télérama TT

Sans filtre, avec efficacité et drôlerie (…) son interprétation désabusée et sarcastique de ce personnage de fausse méchante mais de vraie femme forte est aussi réjouissante que cathartique (…) Une ode salvatrice à l’estime de soi. Pour le spectacle Egoïste Télérama TTT .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Olivia Moore Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne