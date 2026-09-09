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AGENDA · Troyes

Olivia Moore Troyes

jeudi 29 octobre 2026 · Troyes

Olivia Moore Troyes

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
21 21 21 Tarif de base plein tarif

Troyes

Olivia Moore

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 21 – 21 – 21 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 21:00:00
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-29

Forte du succès de ses deux précédents spectacles Mère Indigne et Egoïste Olivia Moore affirme à présent Oui, je sais , un stand up cérébral et très drôle sur nos (ses) vulnérabilités.
Pour écrire ce spectacle je me suis demandé de quoi je parlerais sur scène si je n’en avais plus honte ? Je l’ai fait, figurez-vous que c’est à la fois hilarant et libérateur. Tellement que vous risquez d’avoir envie de faire pareil à la sortie .

La presse en parle
Une humoriste au talent chic et choc. Pour le spectacle Mère Indigne Télérama TT
Sans filtre, avec efficacité et drôlerie (…) son interprétation désabusée et sarcastique de ce personnage de fausse méchante mais de vraie femme forte est aussi réjouissante que cathartique (…) Une ode salvatrice à l’estime de soi. Pour le spectacle Egoïste Télérama TTT   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Olivia Moore Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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