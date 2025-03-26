OLIVIER DE BENOIST – PASINO GRAND Aix En Provence

OLIVIER DE BENOIST Début : 2026-05-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Olivier de Benoist cherchait le bonheur et il a trouvé une famille.Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité.La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi : Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. Auteurs : Olivier de Benoist, Paul-Marie Debrie, Jérôme DaranDurée : 1h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PASINO GRAND 21 avenue de l’Europe 13090 Aix En Provence 13