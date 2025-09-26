Olivier Robin quintet Le Baiser Salé Paris

Porté par l’énergie incandescente du batteur Olivier Robin, le quintet puise avec fougue et élégance dans les grandes heures du jazz. Entre hard-bop intemporel et compositions originales débordantes d’énergie joyeuse et impatiente, le quintet affirme une batterie de premier plan au service de solistes flamboyants. Josiah Woodson brille à la trompette, Alex Terrier enflamme le sax d’un lyrisme indomptable, tandis qu’Armel Bover au piano et François Nicolas à la contrebasse portent une rythmique implacable. Une musique sincère, brillante, communicative et terriblement efficace, inscrite dans la tradition d’un jazz moderne qui frappe fort. Leur album « Take it like it is » a déjà été salué par Jazzmag avec ****

Un quintet incandescent mené par Olivier Robin, mêlant hard-bop et compositions originales pour un jazz moderne flamboyant et communicatif.

Le samedi 10 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

Le samedi 10 janvier 2026

de 21h30 à 23h00

payant Tarif Web : 25 EUR

Tarif Jeunes : 10 EUR

Tarif sur place : 30 EUR

Tarif Adhérents : 20 EUR Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

