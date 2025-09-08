ÔLÔ UN REGARD SUR L’ENFANCE Saison Ah ? Maison des cultures de pays (MCP) Parthenay

ÔLÔ UN REGARD SUR L’ENFANCE Saison Ah ?

Cie Le Bruit de l’herbe qui pousse (79)

Une expérience sensorielle et jubilatoire à la rencontre de nos premiers traits

“Et toi ? Il est comment ton gribouillis ?”

Deux personnages, un rouleau de papier, des pots de peinture,

un pinceau géant. Petit à petit, le terrain de jeu se déploie.

Les couleurs prennent corps une trace, une empreinte, une rivière…

La peinture coule, gicle, éclabousse. Les personnages, tour à tour surpris,

émus, déroutés ou espiègles, se laissent emporter dans un tourbillon

sensoriel à la découverte des couleurs. Dans un élan jubilatoire explosif,

leurs traces envahissent progressivement le plateau jusqu’aux pieds

des jeunes spectateur.rices !

​

À l’issue du spectacle, une exposition interactive attend les spectateurs

pour prolonger l’expérience, sentir, toucher, voir et manipuler à leur tour. .

