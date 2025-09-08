ÔLÔ UN REGARD SUR L’ENFANCE Saison Ah ? Maison des cultures de pays (MCP) Parthenay
ÔLÔ UN REGARD SUR L’ENFANCE Saison Ah ? Maison des cultures de pays (MCP) Parthenay mercredi 25 février 2026.
Maison des cultures de pays (MCP) 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
ÔLÔ UN REGARD SUR L’ENFANCE
Cie Le Bruit de l’herbe qui pousse (79)
Une expérience sensorielle et jubilatoire à la rencontre de nos premiers traits
“Et toi ? Il est comment ton gribouillis ?”
Deux personnages, un rouleau de papier, des pots de peinture,
un pinceau géant. Petit à petit, le terrain de jeu se déploie.
Les couleurs prennent corps une trace, une empreinte, une rivière…
La peinture coule, gicle, éclabousse. Les personnages, tour à tour surpris,
émus, déroutés ou espiègles, se laissent emporter dans un tourbillon
sensoriel à la découverte des couleurs. Dans un élan jubilatoire explosif,
leurs traces envahissent progressivement le plateau jusqu’aux pieds
des jeunes spectateur.rices !
À l’issue du spectacle, une exposition interactive attend les spectateurs
pour prolonger l’expérience, sentir, toucher, voir et manipuler à leur tour. .
Maison des cultures de pays (MCP) 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
