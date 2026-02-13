Olympe(s), Médiathèque André Malraux, Maisons-Alfort

Olympe(s) Vendredi 10 avril, 20h30 Médiathèque André Malraux Val-de-Marne

1789. Alors que la France est en train de vivre un bouleversement sans précédent, Olympe, autrice, metteuse en scène et directrice de troupe, tente en vain de faire jouer son texte Zamore et Mirza à la Comédie Française. Le refus qu’on lui impose n’a pas d’autre motif que celui de la misogynie ordinaire. Olympe rentre dans une colère aussi puissante que celle qui résonne dans les rues de Paris. Elle rejoint la lutte, participant activement à la construction d’une société nouvelle. Comme de nombreuses citoyennes, elle croit que l’homme de « Tous les hommes naissent libres et égaux » est également une femme… mais en fait, non… pas vraiment…

