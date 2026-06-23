La Meilleraie-Tillay

Olympiades

6 Rue Serpentine La Meilleraie-Tillay Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Venez vous affronter dans différents jeux de société !

Jeux de société animés par la ludothèque itinérante A toi de jouer .

Tout public. Sur inscription. .

6 Rue Serpentine La Meilleraie-Tillay 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 65 83 32 mediatheque.lameilleraietillay@paysdepouzauges.fr

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English :

Come compete in various party games!

L’événement Olympiades La Meilleraie-Tillay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges