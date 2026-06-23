Olympiades La Meilleraie-Tillay
Olympiades La Meilleraie-Tillay jeudi 16 juillet 2026.
La Meilleraie-Tillay
Olympiades
6 Rue Serpentine La Meilleraie-Tillay Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Venez vous affronter dans différents jeux de société !
Jeux de société animés par la ludothèque itinérante A toi de jouer .
Tout public. Sur inscription. .
6 Rue Serpentine La Meilleraie-Tillay 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 65 83 32 mediatheque.lameilleraietillay@paysdepouzauges.fr
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English :
Come compete in various party games!
L’événement Olympiades La Meilleraie-Tillay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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