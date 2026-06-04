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Olympiades La Marette Mégrit

Olympiades La Marette Mégrit samedi 4 juillet 2026.

Lieu : La Marette

Adresse : 19 Rue des Granitiers

Ville : 22270 Mégrit

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Mégrit

Olympiades

La Marette 19 Rue des Granitiers Mégrit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Inscriptions libres
Seul ou en équipe intergénérationnelle
Buvette/Galette saucisse
Bal gratuit

Organisée par le Comité des Fêtes   .

La Marette 19 Rue des Granitiers Mégrit 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 18 40 60 48 

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English :

L’événement Olympiades Mégrit a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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