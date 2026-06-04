Olympiades La Marette Mégrit

Mégrit

Olympiades

La Marette 19 Rue des Granitiers Mégrit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Inscriptions libres

Seul ou en équipe intergénérationnelle

Buvette/Galette saucisse

Bal gratuit

Organisée par le Comité des Fêtes .

La Marette 19 Rue des Granitiers Mégrit 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 18 40 60 48

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English :

L’événement Olympiades Mégrit a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme