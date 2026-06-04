Olympiades La Marette Mégrit
Olympiades La Marette Mégrit samedi 4 juillet 2026.
Mégrit
Olympiades
La Marette 19 Rue des Granitiers Mégrit Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Inscriptions libres
Seul ou en équipe intergénérationnelle
Buvette/Galette saucisse
Bal gratuit
Organisée par le Comité des Fêtes .
La Marette 19 Rue des Granitiers Mégrit 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 18 40 60 48
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English :
L’événement Olympiades Mégrit a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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