Saint-Jean-de-Losne

Olympiades pour tous

Base nautique Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Gratuite et ouverte à tous, cette journée est l’occasion idéale de découvrir de nouvelles disciplines, de rencontrer les clubs du territoire et de tester différentes activités avant la rentrée sportive. .

Base nautique Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 48 54 secretariat@rivesdesaone.fr

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English : Olympiades pour tous

L’événement Olympiades pour tous Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Rives de Saône