Olympiades pour tous Saint-Jean-de-Losne
Olympiades pour tous Saint-Jean-de-Losne samedi 27 juin 2026.
Saint-Jean-de-Losne
Olympiades pour tous
Base nautique Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Gratuite et ouverte à tous, cette journée est l’occasion idéale de découvrir de nouvelles disciplines, de rencontrer les clubs du territoire et de tester différentes activités avant la rentrée sportive. .
Base nautique Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 48 54 secretariat@rivesdesaone.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Olympiades pour tous
L’événement Olympiades pour tous Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Rives de Saône
À voir aussi à Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or)
- Atelier créatif ENFANT Spécial fête des pères Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne 17 juin 2026
- Tour guidé à vélo, Office de tourisme Rives de Saône, esplanade des itinérances, Saint-Jean-de-Losne 28 juin 2026
- Challenge Dragon Boat Quai National Saint-Jean-de-Losne 5 juillet 2026
- Atelier Intergénérationnel (à partir de 12 ans) Crochet Réalisation d’un petit panier rond Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne 11 juillet 2026
- Marché artisanal Au bord de l’eau Saint-Jean-de-Losne 14 juillet 2026