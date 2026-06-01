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Olympiades pour tous Saint-Jean-de-Losne

Olympiades pour tous Saint-Jean-de-Losne

Olympiades pour tous Saint-Jean-de-Losne samedi 27 juin 2026.

Adresse : Base nautique

Ville : 21170 Saint-Jean-de-Losne

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Jean-de-Losne

Olympiades pour tous

Base nautique Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Gratuite et ouverte à tous, cette journée est l’occasion idéale de découvrir de nouvelles disciplines, de rencontrer les clubs du territoire et de tester différentes activités avant la rentrée sportive.   .

Base nautique Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 48 54  secretariat@rivesdesaone.fr

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English : Olympiades pour tous

L’événement Olympiades pour tous Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Rives de Saône

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