Ombre Centre Culturel le Moustier Thorigny-sur-Marne

Ombre 18 – 20 février 2026 Centre Culturel le Moustier Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T15:00:00 – 2026-02-18T16:00:00

Fin : 2026-02-20T15:00:00 – 2026-02-20T16:00:00

Ce spectacle est un conte sur les pertes d’élan, les petits arrêts de la vie. Il retrace l’histoire d’un unique personnage à travers ses pensées, ses doutes et ses errances.

Plume est une jeune fille pleine de rêves. Elle sait qu’un jour elle décollera, elle s’envolera ! Elle quittera le sol pour rejoindre les airs ! Mais au fil de sa vie, de petits cailloux se glissent ici ou là et créent de la discorde, des poids qui la ramènent toujours au sol. Comment s’élever, quitter la terre dans ces conditions ? Prêter attention à ces petits cailloux ne la ralentirait-il pas davantage ?

Elle est capable de continuer bien sûr ! Mais que deviennent ces cailloux ? Doit-elle prendre le temps de s’en occuper au risque de perdre de vue ses rêves ?

Centre Culturel le Moustier 1ter rue du Moustier 77400 Thorigny-sur-Marne Thorigny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « akanladeriv@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.akanladeriv.com/ »}]

A Kan la Deriv’ – Directeur artistique: Anthony Diaz scolaire enfance

Gaëlle Courtois