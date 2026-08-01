Ombre et lumière Plédéliac
dimanche 16 août 2026 · Plédéliac
Informations pratiques
Plédéliac
Ombre et lumière
La Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Apporter
– un appareil photo numérique, reflex, hybride, ou compact,
– un ordinateur portable pour ceux qui en ont un (lecture et choix des images)
Atelier ouvert à tous
(à partir de 12 ans)
Déjeuner
sur place/ou sur le lieu de la balade, apporter son pique-nique
Découvrez Qui Vous êtes à travers la Photographie !
Et si vos photos vous révélaient bien plus que vous ne l’imaginez ?
Dans cet atelier, vous serez invité à poser un regard sensible sur ce qui vous entoure lors de la sortie, dans votre corps et ses émotions. Pas besoin d’être un expert en photo: ici, c’est votre vécu qui compte.
Un moment pour ralentir, ressentir, créer, et vous découvrir.
Une envie d’explorer.
Cadrer c’est choisir !
Plonger au cœur de soi en explorant ses différentes phases de lumière .
La Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 77 49 96
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English :
L’événement Ombre et lumière Plédéliac a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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