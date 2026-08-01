Informations pratiques

Plédéliac

Ombre et lumière

La Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Apporter

– un appareil photo numérique, reflex, hybride, ou compact,

– un ordinateur portable pour ceux qui en ont un (lecture et choix des images)

Atelier ouvert à tous

(à partir de 12 ans)

Déjeuner

sur place/ou sur le lieu de la balade, apporter son pique-nique

Découvrez Qui Vous êtes à travers la Photographie !

Et si vos photos vous révélaient bien plus que vous ne l’imaginez ?

Dans cet atelier, vous serez invité à poser un regard sensible sur ce qui vous entoure lors de la sortie, dans votre corps et ses émotions. Pas besoin d’être un expert en photo: ici, c’est votre vécu qui compte.

Un moment pour ralentir, ressentir, créer, et vous découvrir.

Une envie d’explorer.

Cadrer c’est choisir !

Plonger au cœur de soi en explorant ses différentes phases de lumière .

La Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 77 49 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ombre et lumière Plédéliac a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor