Ombre Théâtre des Sablons Neuilly-sur-Seine

Ombre Théâtre des Sablons Neuilly-sur-Seine vendredi 29 mai 2026.

Ombre 29 et 30 mai 2026 Théâtre des Sablons Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T10:00:00 – 2026-05-29T11:00:00

Fin : 2026-05-30T16:00:00 – 2026-05-30T17:00:00

Ce spectacle est un conte sur les pertes d’élan, les petits arrêts de la vie. Il retrace l’histoire d’un unique personnage à travers ses pensées, ses doutes et ses errances.

Plume est une jeune fille pleine de rêves. Elle sait qu’un jour elle décollera, elle s’envolera ! Elle quittera le sol pour rejoindre les airs ! Mais au fil de sa vie, de petits cailloux se glissent ici ou là et créent de la discorde, des poids qui la ramènent toujours au sol. Comment s’élever, quitter la terre dans ces conditions ? Prêter attention à ces petits cailloux ne la ralentirait-il pas davantage ?

Elle est capable de continuer bien sûr ! Mais que deviennent ces cailloux ? Doit-elle prendre le temps de s’en occuper au risque de perdre de vue ses rêves ?

Théâtre des Sablons 70 avenue du Roule, 92200 Neuilly sur Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « akanladeriv@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.akanladeriv.com/ »}]

A Kan la Deriv’ – Directeur artistique: Anthony Diaz scolaire enfance

Gaëlle Courtois