Ombre Théâtre Jean Vilar Suresnes

Ombre 10 et 11 mai 2026 Théâtre Jean Vilar Hauts-de-Seine

Début : 2026-05-10T16:00:00 – 2026-05-10T17:00:00

Fin : 2026-05-11T14:30:00 – 2026-05-11T15:30:00

Ce spectacle est un conte sur les pertes d’élan, les petits arrêts de la vie. Il retrace l’histoire d’un unique personnage à travers ses pensées, ses doutes et ses errances.

Plume est une jeune fille pleine de rêves. Elle sait qu’un jour elle décollera, elle s’envolera ! Elle quittera le sol pour rejoindre les airs ! Mais au fil de sa vie, de petits cailloux se glissent ici ou là et créent de la discorde, des poids qui la ramènent toujours au sol. Comment s’élever, quitter la terre dans ces conditions ? Prêter attention à ces petits cailloux ne la ralentirait-il pas davantage ?

Elle est capable de continuer bien sûr ! Mais que deviennent ces cailloux ? Doit-elle prendre le temps de s’en occuper au risque de perdre de vue ses rêves ?

Théâtre Jean Vilar 16 Place Stalingrad, 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « akanladeriv@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.akanladeriv.com/ »}]

A Kan la Deriv’ – Directeur artistique: Anthony Diaz scolaire enfance

Gaëlle Courtois