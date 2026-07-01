Ombres de la nuit, Ménétréol-sur-Sauldre, Ménétréol-sur-Sauldre

Informations pratiques

Ombres de la nuit Samedi 29 août, 20h00 Ménétréol-sur-Sauldre Cher

Inscription conseillé via notre site internet https://www.sologne-nature.org/agenda/ombres-de-la-nuit-2/2026-08-29-20-00 ou par téléphone au 02 54 76 27 18, places limités. Sortie à 6€, gratuite pour nos adhérents et les moins de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T20:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-29T20:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:30:00+02:00

Lorsque le jour se couche et que la nuit arrive doucement, nous pouvons apercevoir dans notre ciel des ombres qui papillonnent. Mais qui sont ces petits animaux qui profitent de la pénombre pour voler et chasser ? Après une projection sur les habitudes de vie de ces mammifères, nous irons à sa rencontre le long des chemins. Equipés d’un détecteur d’ultrasons, nous essayerons de rendre l’inaudible, audible.

Ménétréol-sur-Sauldre Ménétréol-sur-Sauldre place de l’église Ménétréol-sur-Sauldre 18700 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.sologne-nature.org/agenda/ombres-de-la-nuit-2/2026-08-29-20-00 »}]

A mesure que le ciel s’obscurcit, des silhouettes furtives font leur apparition : des chauves-souris ! Après une projection sur leur mode de vie, nous partirons à la découverte de ces noctambules. chauves-souris