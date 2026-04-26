Ombres et lumières Musée d’arts de Nantes Nantes
Ombres et lumières Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 4 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 19:15 – 20:45
Gratuit : non Tarifs en nocturne : 4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur l’agenda en ligne Tout public
« Le noir n’existe jamais dans l’absolu » disait Pierre Soulages. Cette visite abordera la manière dont les artistes représentent et jouent à la fois des ombres et de la lumière, ainsi que de leur symbolique.Durée : 1h30
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees
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