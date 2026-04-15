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Omelette à l’aillet Village Vacances de Bretou Eymet

Omelette à l’aillet Village Vacances de Bretou Eymet

Omelette à l’aillet Village Vacances de Bretou Eymet vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Village Vacances de Bretou

Adresse : Route de Bretou

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Eymet

Omelette à l’aillet

Village Vacances de Bretou Route de Bretou Eymet Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Le Village Vacances de Bretou vous invite à célébrer le 1er mai autour d’une tradition gourmande du Sud-Ouest la fameuse omelette à l’aillet !

À partir de 10h, venez participer un moment simple et convivial en famille, entre amis ou entre voisins.

Au menu
– Omelette à l’aillet
– Un verre de vin
– Fromage ou gâteau

Un petit air de printemps, la convivialité du village et une bonne omelette… tout ce qu’il faut pour bien commencer la journée !
On vous attend nombreux !   .

Village Vacances de Bretou Route de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 20 64 31 

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English : Omelette à l’aillet

L’événement Omelette à l’aillet Eymet a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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