Omelette à l’aillet Village Vacances de Bretou Eymet

Eymet

Omelette à l’aillet

Village Vacances de Bretou Route de Bretou Eymet Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le Village Vacances de Bretou vous invite à célébrer le 1er mai autour d’une tradition gourmande du Sud-Ouest la fameuse omelette à l’aillet !

À partir de 10h, venez participer un moment simple et convivial en famille, entre amis ou entre voisins.

Au menu

– Omelette à l’aillet

– Un verre de vin

– Fromage ou gâteau

Un petit air de printemps, la convivialité du village et une bonne omelette… tout ce qu’il faut pour bien commencer la journée !

On vous attend nombreux ! .

Village Vacances de Bretou Route de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 20 64 31

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English : Omelette à l’aillet

L’événement Omelette à l’aillet Eymet a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides