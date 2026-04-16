Omelette à l’aillet Jardin de Cadix Eymet

Eymet

Omelette à l’aillet

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 12:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Rejoignez-nous pour l’omelette à l’aillet du 1er mai, organisée par l’association Eymet en Fête .

Au programme un repas en plein air et une ambiance conviviale.

Au menu

– Omelette

– Salade

– Fromage

– Dessert

– Eau et café

Pensez à apporter vos couverts.

Nous vous attendons nombreux ! .

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eymetenfete@gmail.com

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English : Omelette à l’aillet

L’événement Omelette à l’aillet Eymet a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides