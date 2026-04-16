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Omelette à l’aillet Jardin de Cadix Eymet

Omelette à l’aillet Jardin de Cadix Eymet

Omelette à l’aillet Jardin de Cadix Eymet vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Jardin de Cadix

Adresse : Avenue de la Bastide

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Eymet

Omelette à l’aillet

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Rejoignez-nous pour l’omelette à l’aillet du 1er mai, organisée par l’association Eymet en Fête .

Au programme un repas en plein air et une ambiance conviviale.

Au menu
– Omelette
– Salade
– Fromage
– Dessert
– Eau et café

Pensez à apporter vos couverts.
Nous vous attendons nombreux !   .

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   eymetenfete@gmail.com

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English : Omelette à l’aillet

L’événement Omelette à l’aillet Eymet a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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