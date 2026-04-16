Omelette à l’aillet Jardin de Cadix Eymet
Omelette à l’aillet Jardin de Cadix Eymet vendredi 1 mai 2026.
Eymet
Omelette à l’aillet
Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Rejoignez-nous pour l’omelette à l’aillet du 1er mai, organisée par l’association Eymet en Fête .
Au programme un repas en plein air et une ambiance conviviale.
Au menu
– Omelette
– Salade
– Fromage
– Dessert
– Eau et café
Pensez à apporter vos couverts.
Nous vous attendons nombreux ! .
Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eymetenfete@gmail.com
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English : Omelette à l’aillet
L’événement Omelette à l’aillet Eymet a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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