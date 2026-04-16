Lanquais

Omelette à l’aillet

Salle des fêtes Lanquais Dordogne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 12:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Venez nombreux partager un moment convivial et déguster la traditionnelle omelette à l’aillet !

Au menu apéritif, omelette à l’aillet, fromage, salade, tarte aux pommes. .

Salle des fêtes Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 13 14

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English : Omelette à l’aillet

L’événement Omelette à l’aillet Lanquais a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides