Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Omelette à l’aillet Lanquais

Omelette à l’aillet Lanquais

Omelette à l’aillet Lanquais vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24150 Lanquais

Département : Dordogne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif

Lanquais

Omelette à l’aillet

Salle des fêtes Lanquais Dordogne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Venez nombreux partager un moment convivial et déguster la traditionnelle omelette à l’aillet !
Au menu apéritif, omelette à l’aillet, fromage, salade, tarte aux pommes.   .

Salle des fêtes Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 13 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Omelette à l’aillet

L’événement Omelette à l’aillet Lanquais a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Lanquais (Dordogne)