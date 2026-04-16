Omelette à l’aillet Lanquais
Omelette à l’aillet Lanquais vendredi 1 mai 2026.
Lanquais
Omelette à l’aillet
Salle des fêtes Lanquais Dordogne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Venez nombreux partager un moment convivial et déguster la traditionnelle omelette à l’aillet !
Au menu apéritif, omelette à l’aillet, fromage, salade, tarte aux pommes. .
Salle des fêtes Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 13 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Omelette à l’aillet
L’événement Omelette à l’aillet Lanquais a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Lanquais (Dordogne)
- Boucle des Eaux Lanquais Lanquais Dordogne 1 mai 2026
- Découverte du village Lanquais Lanquais Dordogne 1 mai 2026
- Boucle des Coteaux Lanquais Lanquais Dordogne 1 mai 2026
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins | Randonnée pédestre et visite de la chartreuse de Verdon Lanquais 27 juin 2026
- Marché gourmand Lanquais 6 juillet 2026