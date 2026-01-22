Marché gourmand

Lac de Lanquais Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Venez profiter d’une belle soirée d’été pour régaler vos papilles dans un cadre bucolique. Au lac de Lanquais, avec vue sur le Château, producteurs et artisans locaux vous proposent des assiettes et desserts à déguster. Grandes tables à l’ombre des arbres, ambiance conviviale et buvette assurées par le Comité des Loisirs du village. Parkings gratuits à proximité. .

Lac de Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cdl.lanquais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Lanquais a été mis à jour le 2026-01-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides