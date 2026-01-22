Marché gourmand Lanquais
Marché gourmand Lanquais lundi 6 juillet 2026.
Marché gourmand
Lac de Lanquais Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Venez profiter d’une belle soirée d’été pour régaler vos papilles dans un cadre bucolique. Au lac de Lanquais, avec vue sur le Château, producteurs et artisans locaux vous proposent des assiettes et desserts à déguster. Grandes tables à l’ombre des arbres, ambiance conviviale et buvette assurées par le Comité des Loisirs du village. Parkings gratuits à proximité. .
Lac de Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cdl.lanquais@gmail.com
English : Marché gourmand
