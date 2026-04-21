Lanquais

Balades cultures et nature | Histoire tourmentée et délices du terroir de Lanquais

Parking du plan d’eau de Lanquais Lanquais Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le château de Lanquais et son architecture particulière reste le symbole d’époques tourmentées auxquelles ses seigneurs ont largement pris part.

L’histoire nous mènera à travers bois et prés au rythme des anecdotes croustillantes racontées par vos deux guides professionnelles.

Nous terminerons la balade au Moulin O’ Fruits pour une visite qui régalera vos yeux et vos papilles!

Nombre de place limitées, réservation obligatoire. .

Parking du plan d’eau de Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 35 58 71 reservation.bcn24@gmail.com

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English : Balades cultures et nature | Histoire tourmentée et délices du terroir de Lanquais

L’événement Balades cultures et nature | Histoire tourmentée et délices du terroir de Lanquais Lanquais a été mis à jour le 2026-04-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides