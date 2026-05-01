Repas moules-frites Lanquais
Repas moules-frites Lanquais dimanche 7 juin 2026.
Lanquais
Repas moules-frites
Lac de Lanquais Lanquais Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez profiter du repas moules-frites proposé par l’association Vivre Lanquais au bord du lac.
Au menu taboulé, moules-frites, fromage, tarte.
Tombola avec des lots à gagner.
Amenez vos couverts (assiette creuse).
Réservation jusqu’au 1er juin. .
Lac de Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 94 27 35
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English : Repas moules-frites
L’événement Repas moules-frites Lanquais a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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