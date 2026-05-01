Lanquais

Repas moules-frites

Lac de Lanquais Lanquais Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 12:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez profiter du repas moules-frites proposé par l’association Vivre Lanquais au bord du lac.

Au menu taboulé, moules-frites, fromage, tarte.

Tombola avec des lots à gagner.

Amenez vos couverts (assiette creuse).

Réservation jusqu’au 1er juin. .

Lac de Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 94 27 35

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English : Repas moules-frites

L’événement Repas moules-frites Lanquais a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides