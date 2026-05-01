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Repas moules-frites Lanquais

Repas moules-frites Lanquais

Repas moules-frites Lanquais dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Lac de Lanquais

Ville : 24150 Lanquais

Département : Dordogne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : Gratuit

Lanquais

Repas moules-frites

Lac de Lanquais Lanquais Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Venez profiter du repas moules-frites proposé par l’association Vivre Lanquais au bord du lac.
Au menu taboulé, moules-frites, fromage, tarte.
Tombola avec des lots à gagner.
Amenez vos couverts (assiette creuse).

Réservation jusqu’au 1er juin.   .

Lac de Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 94 27 35 

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English : Repas moules-frites

L’événement Repas moules-frites Lanquais a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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