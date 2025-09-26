On Air Le Son de la Terre PARIS 05

On Air Le Son de la Terre PARIS 05

On Air Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 26 avril 2026.

Ce quartet d’exception réunit Richard Manetti à la guitare, Baptiste Herbin au saxophone, Jérémy Bruyère à la basse et Nicolas Charlier à la batterie — une véritable dream team du jazz contemporain.

Aux avant-postes, deux solistes de haut vol : un guitariste et un saxophoniste au rayonnement international, unanimement salués pour leur talent et leur créativité. À leurs côtés, une section rythmique brillante, taillée sur mesure, qui déploie une énergie subtile et une efficacité redoutable.

Le résultat ? Un album résolument moderne, où les influences du bop croisent les élans du jazz-funk, dans un savant dosage entre grooves enflammés et ballades sensibles.

Richard MANETTI : Guitare

Baptiste HERBIN : Saxophone

Nicolas CHARLIER : Batterie

Jérémy BRUYÈRE : Basse

La relève du jazz entre en scène !
Le dimanche 26 avril 2026
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T18:00:00+02:00_2026-04-26T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05