On Air Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 26 avril 2026.

Ce quartet d’exception réunit Richard Manetti à la guitare, Baptiste Herbin au saxophone, Jérémy Bruyère à la basse et Nicolas Charlier à la batterie — une véritable dream team du jazz contemporain.

Aux avant-postes, deux solistes de haut vol : un guitariste et un saxophoniste au rayonnement international, unanimement salués pour leur talent et leur créativité. À leurs côtés, une section rythmique brillante, taillée sur mesure, qui déploie une énergie subtile et une efficacité redoutable.

Le résultat ? Un album résolument moderne, où les influences du bop croisent les élans du jazz-funk, dans un savant dosage entre grooves enflammés et ballades sensibles.

Richard MANETTI : Guitare

Baptiste HERBIN : Saxophone

Nicolas CHARLIER : Batterie

Jérémy BRUYÈRE : Basse

La relève du jazz entre en scène !

Le dimanche 26 avril 2026

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05