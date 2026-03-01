On bouge à la la maison des 1000 premiers jours du 20ème Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement PARIS
On bouge à la la maison des 1000 premiers jours du 20ème Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement PARIS mardi 17 mars 2026.
Accompagner la motricité des tout-petits, se détendre… Futurs parents jeunes parents, venez partager un moment d’équilibre et de détente en mouvements à la maison des 1000 premiers jours.
Accueil gratuit et sans condition pour toutes les familles : femmes enceintes, futurs parents, bébés et leurs parents.
Vous serez accueillis par l’équipe de la Maison des 1000 premiers jours.
Pour la semaine de la petite enfance, venez participer à un atelier « en équilibre » avec ou sans votre enfant.
Le mardi 17 mars 2026
de 15h30 à 16h30
gratuit
Réservation sur maison1000jours20@paris.fr
Participation possible sans inscription.
Public tout-petits et adultes.
Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles 75020 PARIS
+33184821902 maison1000jours20@paris.fr
