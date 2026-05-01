On brule les planches Théâtre Salle Jean MOULIN Bannalec
On brule les planches Théâtre Salle Jean MOULIN Bannalec vendredi 22 mai 2026.
Bannalec
On brule les planches Théâtre
Salle Jean MOULIN Rue Jean Moulin Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Dans le cadre du Festival Belle de Scène qui aura lieu du jeudi 21 au dimanche 24 mai à BANNALEC
Un Préambule le jeudi 21 mai
à 19h00 à la Librairie Le Grand Bain Lecture
à 20h30 à La Bobine projection du film Yannick
Soirée d’ouverture ON BRÛLE LES PLANCHES marie Théâtre & Cinéma pour le meilleur et pour le rire
Réservations obligatoire. .
Salle Jean MOULIN Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 33 20 86 87
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English : On brule les planches Théâtre
L’événement On brule les planches Théâtre Bannalec a été mis à jour le 2026-05-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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