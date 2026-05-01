On brule les planches Théâtre Salle Jean MOULIN Bannalec

Bannalec

On brule les planches Théâtre

Salle Jean MOULIN Rue Jean Moulin Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre du Festival Belle de Scène qui aura lieu du jeudi 21 au dimanche 24 mai à BANNALEC

Un Préambule le jeudi 21 mai

à 19h00 à la Librairie Le Grand Bain Lecture

à 20h30 à La Bobine projection du film Yannick

Soirée d’ouverture ON BRÛLE LES PLANCHES marie Théâtre & Cinéma pour le meilleur et pour le rire

Réservations obligatoire. .

Salle Jean MOULIN Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 33 20 86 87

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English : On brule les planches Théâtre

L’événement On brule les planches Théâtre Bannalec a été mis à jour le 2026-05-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS