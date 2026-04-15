Rencontre atelier avec Julie Neveu Librairie Le Grand Bain Bannalec
Rencontre atelier avec Julie Neveu Librairie Le Grand Bain Bannalec mercredi 27 mai 2026.
Bannalec
Rencontre atelier avec Julie Neveu
Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Julie Neveu est l’autrice du livre Amours saisons au éditions sterenn.
Entrée libre sur réservation .
Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97
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English : Rencontre atelier avec Julie Neveu
L’événement Rencontre atelier avec Julie Neveu Bannalec a été mis à jour le 2026-04-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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