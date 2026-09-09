ON DISCUTE ? CALENDRIER DES EMOTIONS, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe
mercredi 9 septembre 2026 · Maison de quartier du Moulin · Grande-Synthe
Informations pratiques
ON DISCUTE ? CALENDRIER DES EMOTIONS Mercredi 9 septembre, 14h00 Maison de quartier du Moulin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T15:30:00+02:00
Lors de cet atelier, ils vont découvrir l’importance d’identifier, d’exprimer et de comprendre leurs émotions. L’activité principale consiste à créer et à utiliser un calendrier des émotions, un outil permettant de noter chaque jour l’émotion ressentie (joie, tristesse, colère, peur, surprise, sérénité, etc.) ainsi que les situations qui l’ont déclenchée.
Maison de quartier du Moulin 22 rue du Westhoek 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
On discute calendrier des emotions
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