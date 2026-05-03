On Falling, Auditorium de Seynod, Seynod

On Falling Dimanche 3 mai, 10h30 Auditorium de Seynod Upper Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T10:30:00+02:00 – 2026-05-03T12:14:00+02:00

Fin : 2026-05-03T10:30:00+02:00 – 2026-05-03T12:14:00+02:00

Après un bon café-croissant, l’équipe du cinéma partage avec le public un de ses derniers coups de coeur cinématographiques. Accueil dès 10h !

Auditorium de Seynod 1 Place de l’Hôtel de Ville, Seynod Seynod 74600 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=24BOG »}]

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