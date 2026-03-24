On fête l’été

Salle des fêtes, place du marché, église Le Donzeil Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Toute l’équipe de l’ALD vous attend pour un après-midi festif !

Au programme, un atelier Bulle de mer à 15h30 à la salle des fêtes du Donzeil.

Vous y apprendrez à faire vos propres boules à neiges mais sur un thème plus chaud, plus estival.

Cet atelier est à 3€ pour petits et grands, vous pourrez ensuite vous promener sur la place du marché où des jeux et stands de maquillage et de collations vous attendront.

à 17h00 le concert-récital de flûte et piano par Christine Vienet à l’église du Donzeil clôturera la journée.

De quoi passer un agréable moment en famille en ce début de vacances!

Alors, n’hésitez pas à réserver vos places au 07 80 51 53 49, Venez fêter l’été avec nous au Donzeil !

On vous dit à très vite. .

Salle des fêtes, place du marché, église Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 51 53 49 iletaitunefois.ala@gmail.com

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English : On fête l’été

L’événement On fête l’été Le Donzeil a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Creuse Sud Ouest