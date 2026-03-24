On fête l’été Le Donzeil

On fête l'été Salle des fêtes

On fête l’été Le Donzeil samedi 11 juillet 2026.

On fête l’été

Salle des fêtes, place du marché, église Le Donzeil Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Toute l’équipe de l’ALD vous attend pour un après-midi festif !

Au programme, un atelier Bulle de mer à 15h30 à la salle des fêtes du Donzeil.
Vous y apprendrez à faire vos propres boules à neiges mais sur un thème plus chaud, plus estival.
Cet atelier est à 3€ pour petits et grands, vous pourrez ensuite vous promener sur la place du marché où des jeux et stands de maquillage et de collations vous attendront.
à 17h00 le concert-récital de flûte et piano par Christine Vienet à l’église du Donzeil clôturera la journée.

De quoi passer un agréable moment en famille en ce début de vacances!

Alors, n’hésitez pas à réserver vos places au 07 80 51 53 49, Venez fêter l’été avec nous au Donzeil !

On vous dit à très vite.   .

Salle des fêtes, place du marché, église Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 51 53 49  iletaitunefois.ala@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : On fête l’été

L’événement On fête l’été Le Donzeil a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Creuse Sud Ouest

Prochains événements à Le Donzeil