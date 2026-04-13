On joue ?!, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
On joue ?!, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing mercredi 17 juin 2026.
On joue ?! Mercredi 17 juin, 16h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord
Entrée libre. Tout public à partir de 8 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T16:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T16:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00
Séances d’une heure, un mercredi par mois.
Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Tu t’ennuies le mercredi après midi ? Viens à la médiathèque Andrée Chedid pour découvrir des jeux de société !
Droits réservés
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