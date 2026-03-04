On n’connait pas la chanson ! Festival La Reverdie 2026 La Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

On n’connait pas la chanson ! Festival La Reverdie 2026

La Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne

Début : 2026-05-24 21:00:00

2026-05-24

Dans le cadre du Festival La Reverdie, concert au café le Maquis de Vareilles le dimanche 24 mai à 21h. 800 ans séparent leurs chansons…

1er set Emmanuel Bonnardot, chant, vièles à archet, rebec, gigue, crwth, chifonie… un ménestrel surpris au XXIème siècle, chante les chansons du Moyen Age en s’accompagnant de ses nombreuses vièles à archet, aussi belles à voir qu’a entendre. Troubadour un jour, troubadour toujours

2ème set Routine 66 est un tout nouveau projet solo de Philippe Bellet, pour guitare, voix et planche de bois. Comme un road trip pour musiques traditionnelles entre Auvergne et Poitou. Avec en bagage une guitare au jeu inspiré par le Delta blues, le bluegrass des Appalaches, le folk psychédélique. Une voix pour faire résonner des paroles intemporelles. Et une planche de bois pour faire le pont et danser dessus. .

